Pep Guardiola zabrał głos w sprawie Sergio Aguero

Latem wygasa umowa Sergio Aguero i nie wiadomo czy Manchester City zdecyduje się go zatrzymać. Menedżer Pep Guardiola powiedział, że wszystko zależy od samego napastnika. Musi on udowodnić na boisku, że zasłużył na pozostanie na Etihad Stadium.

Argentyńczyk dołączył do klubu z Manchesteru w 2011 roku Od tego czasu zdobył 256 goli. Wygląda jednak na to, że najlepsze lata kariery ma już za sobą. W tym sezonie wystąpił w ledwie trzech meczach Premier League. W międzyczasie leczył kontuzje.

32-latek stanie latem przed dużym dylematem. W mediach łączy się go z transferem do Hiszpanii, gdzie grał wcześniej w barwach Atletico. W plotkach transferowych wymieniano go nawet w kontekście gry w FC Barcelona.

Aguero dostanie szansę na boisku

Media donoszą, że Pep Guardiola może dać szansę Aguero w najbliższych meczach. Ma zagrać przeciwko Southampton.

– Lubię Sergio i gdybym miał podejmować decyzję tylko na podstawie jego charakteru, to z chęcią bym go zatrzymał. Musimy jednak poczekać i zobaczyć, co wydarzy się od teraz do końca sezonu. Pamiętajmy jak długo był poza grą. Teraz dochodzi już do siebie. Wiem, że potrzebuje minut, by wrócić do swojej dyspozycji. Nie wiem jednak czy znajdując się na tym etapie sezonu będziemy w stanie mu je zagwarantować – powiedział Guardiola.

Pewne jest to, że nic w sprawie Aguero nie wyjaśni się w najbliższych tygodniach. Manchester City chce poczekać z decyzjami kadrowymi do czerwca. – Na pewno my, mam na myśli klub, będziemy z Sergio i jego agentem rozmawiać. Pewnie dojdzie do tego po zakończeniu sezonu. W podobnej sytuacji jest też na przykład Fernandinho – dodał Hiszpan.

Manchester City pozostaje z 11-punktową przewagą na czele tabeli Premier League. W Lidze Mistrzów rywalem Anglików jest Borussia Moenchengladbach. W pierwszym meczu 1/8 finału The Citizens wygrali na wyjeździe 2:0.

