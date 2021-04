Pep Guardiola gotowy na mecz przeciwko Aguero

Manchester City rozstanie się po sezonie z Sergio Aguero. Sam Argentyńczyk chce zostać w Premier League, więc w kolejnym sezonie zagra prawdopodobnie przeciwko swojemu dotychczasowemu pracodawcy. Menedżer Pep Guardiola mówi, że nie ma nic przeciwko takiemu scenariuszowi.

32-latek spędził w Manchesterze City ostatnią dekadę i zdobył w tym czasie aż 257 goli. Obecnie nie gra już jednak tak regularnie i działacze klubu nie przedłużą z nim wygasającej w czerwcu umowy. Aguero nie zamierza opuszczać Anglii, choć otrzymuje zapytania ze strony wielu europejskich klubów. Prawdopodobnie zwiąże się kontraktem z innym zespołem z Premier League.

Guardiola kibicuje Aguero

– Wszyscy życzymy Segio jak najlepiej. Liczymy, że znajdzie miejsce, gdzie w ostatnich latach kariery będzie mu naprawdę dobrze. Ważne, by wraz ze swoją rodziną czuł się dobrze. Jeśli on będzie szczęśliwy, to ja także – powiedział Guardiola.

Pytany o to czy fakt, że Aguero dołączyłby do innego klubu z Premier League i zagrał przeciwko City stanowiłby problem, odparł: – Absolutnie nie.

W tym sezonie Sergio Aguero zagrał w zaledwie 15 meczach w tym w dziewięciu w angielskiej Premier League. Zdobył w nich trzy gole.