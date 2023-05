PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Roberto De Zerbi notuje z Brighton świetne wyniki

Klub zdołał zakwalifikować się do Ligi Europy

Pracę Włocha wyjątkowymi słowami docenił Pep Guardiola

Roberto De Zerbi doceniony przez Guardiolę

Roberto De Zerbi objął Brighton 18 sierpnia 2022 roku. Pod jego wodzą zespół przeszedł prawdziwą metamorfozę, grając skuteczny i atrakcyjny dla widza futbol. Bilans Włocha z “Mewami” to 37 meczów, 19 zwycięstw, 6 remisów i 12 porażek.

Pracę De Zerbiego docenił Pep Guardiola na konferencji prasowej przed meczem Manchesteru City z Brighton. Hiszpan wypowiedział się bardzo odważnie na temat swojego rywala.

– Uważajcie na to, co powiem, ponieważ jestem przekonany, że mam rację – Roberto de Zerbi jest jednym z najbardziej wpływowych menedżerów ostatnich 20 lat. Nie ma drużyny grającej tak, jak oni – to jest wyjątkowe. Kiedy przybył do Premier League, czułem, że będzie miał wielki wpływ, ale nie spodziewałem się, że zrobi to w tak krótkim czasie. […] Stwarza średnio 20-25 okazji na mecz. Jest zdecydowanie lepszy niż wszyscy przeciwnicy, ma monopol na piłkę w sposób, jakiego nie widziałem od bardzo dawna – powiedział Guardiola.