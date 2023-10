IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Ben Chilwell

Ben Chilwell w końcówce spotkania pucharowego Chelsea z Brighton doznał urazu

Anglik nabawił się kontuzji ścięgna uda

Zawodnik ma pauzować przynajmniej dwa miesiące

Długi rozbrat z piłką Bena Chilwella

Chelsea w zeszłym tygodniu mierzyła się w ramach Carabao Cup z Brighton & Hove Albion. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem “The Blues” (1:0), jednak Mauricio Pochettino po nim miał spore obawy do zmartwień. Otóż w końcówce meczu kontuzji nabawił się Ben Chilwell.

Diagnoza lekarzy potwierdziła pesymistyczne wieści. Portal “The Telegraph” podaje, że uraz ścięgna uda okazał się na tyle poważny, że defensor Chelsea wypada z gry na przynajmniej dwa miesiące. Warto przypomnieć, że Anglik w przeszłości miewał problemy z tego typu kontuzjami.

– Nie mam chwili spokoju. Uwierzcie mi, jestem bardziej sfrustrowany od was. Wszystko, co teraz mogę zrobić to pomagać drużynie będąc obok, najbardziej jak tylko potrafię, dopóki nie będę mógł wrócić do dawania klubowi wszystkiego na boisku. Wzloty i upadki, takie jest życie. Skupiam się na tym, aby przywrócić ten klub na miejsce, na które zasługuje. Dziękuję wszystkim kibicom Chelsea za wsparcie – napisał na Instagramie Ben Chilwell.

