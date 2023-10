Manchester United po bardzo słabym początku sezonu już rozgląda się za wzmocnieniem na pozycji obrońcy. Na celowniku "Czerwonych Diabłów" znalazł się Jarrad Branthwaite, na co dzień występujący w Evertonie - podaje "Daily Mail".

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Manchester United rozgląda się za wzmocnieniem pozycji obrońcy

Na ich celowniku znalazł się Jarrad Branthwaite

Młody Anglik na co dzień reprezentuje barwy Evertonu

Manchester United obserwuje Jarrada Branthwaite’a

Manchester United bardzo słabo wszedł w nowy sezon. Kibice słusznie mają zastrzeżenia do gry defensorów, dlatego klub z Old Trafford już rozgląda się za piłkarzami, którzy wzmocniliby tę pozycję. Portal “Daily Mail” donosi, że jeden z zawodników obserwowanych przez “Czerwone Diabły” jest Jarrad Branthahite.

Utalentowany angielski obrońca na co dzień reprezentuje barwy Evertonu. 21-latek szybko wskoczył do składu “The Toffes” i udowadnia, że to miejsce mu się należy. Wychowanek Carlisle United w ostatnim czasie jest łączony z czołowymi zespołami Premier League, w tym wcześniej wspomnianym Manchesterem United.

Jarrad Branthwaite w barwach seniorskiego zespołu Evertonu ma już na koncie 19 występów. Nawet raz udało mu się wpisać na listę strzelców. Portal “Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Anglii na 10 milionów euro.

