IMAGO / Paul Terry / Sportimage Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool w ostatnim czasie ma wiele problemów zdrowotnych

Wśród kontuzjowanych jest m.in. Alisson Becker

Jurgen Klopp mówi, że Brazylijczyk szybko nie wróci do gry

“Szybko nie wróci”

W ostatnim czasie Liverpool zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi. Wśród zawodników, którzy są kontuzjowani lub nabawili się urazów są m.in. Trent Aleksander-Arnold, Diogo Jota, Mohamend Salah czy Alisson Becker. Sprawa powrotu do gry w przypadku tego ostatniego jest cały czas skomplikowana. Bramkarz jakiś czas temu nabawił się kontuzji uda i od tego czasu opuścił już 14 spotkań “The Reds”. Teraz Jurgen Klopp mówi, że nie wiadomo kiedy Brazylijczyk będzie mógł wrócić między słupki drużyny z Anfield.

– Nie ma niestety konkretnych ram czasowych, w których Alisson wróci do gry. Jest to naprawę poważna kontuzja mięśni uda. Wiem, że nie wróci szybko. Na szczęście nie jest to też kontuzja, która sprawi, że zakończył on już ten sezon – powiedział Niemiec na konferencji prasowej.

Czytaj więcej: Trener z Portugalii w Premier League? Trzeba zapłacić 30 milionów euro