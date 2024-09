Chelsea przedłużyła kontrakt z napastnikiem do 2033 roku

Chelsea potwierdziła przedłużenie kontraktu z Nicolasem Jacksonem. Nowa umowa senegalskiego snajpera będzie obowiązywać do końca czerwca 2033 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Moises Caicedo, Nicolas-Jackson i Tosin Adarabioyo

Nicolas Jackson podpisał nową umowę z The Blues

Chelsea FC pozyskała Nicolasa Jacksona w połowie 2023 roku. Senegalczyk trafił na Stamford Bridge z Villarreal CF za 37 milionów euro. W piątek po południu londyński klub ogłosił przedłużenie kontraktu z napastnikiem do 30 czerwca 2033 roku. W debiutanckim sezonie w barwach The Blues strzelił 17 goli we wszystkich rozgrywkach.

Po przedłużeniu kontraktu Jackson w rozmowie z oficjalną stroną klubu przyznał, że chce wykorzystać swój solidny pierwszy sezon w koszulce Chelsea i pomóc klubowi w zdobywaniu trofeów. – Nie jestem do końca zadowolony z 17 gol. Nadal się rozwijam i wierzę, że mogę osiągnąć jeszcze więcej – stwierdził.

Choć w poprzednim sezonie zdarzało się, że Jackson nie wykorzystywał wielu klarownych okazji, jego ogólny wkład w drużynę był istotny. W 35 meczach Premier League zdobył 14 bramek i zanotował pięć asyst. W obecnej kampanii kontynuuje dobrą formę, dwukrotnie wpisując się na listę strzleców oraz notując jedną asystę w trzech meczach.

Chelsea pod wodzą Enzo Mareski w bieżącej kampanii ligowej odniosła jedno zwycięstwo, raz zremisowała i poniosła jedną porażkę. W sobotę (14 wrześnie) The Blues zmierzą się z Bournemouth na Vitality Stadium w ramach 4. kolejki Premier League.