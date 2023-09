fot. Imago / David Horn Na zdjęciu: Gary Neville

Manchester United miał walczyć w tym sezonie o najwyższe cele w Premier League, ale na razie rozczarowuje

Na temat kłopotów Czerwonych Diabłów głos zabrał Gary Neville

Były piłkarz Man Utd i reprezentacji Anglii nie obwinia za słabe wyniki trenera Erika ten Haga, a problemy widzi w pracy zarządu klubu

Gary Neville wyczerpująco o problemach Manchesteru United

Manchester United miał plany, aby pierwsza drużyna wykonała krok do przodu pod wodzą Erika ten Haga. Ekipa z Old Trafford co prawda awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Niemniej w Premier League piłkarze Czerwonych Diabłów w tej kampanii rozczarowują, mając już trzy porażki na koncie. Jednocześnie z nieprzyjemnymi opiniami na swój temat musi się stykać holenderski trener. Głos w sprawie zabrał były zawodnik Man Utd.

– Żaden znany mi fan Manchesteru United, który ma mózg, nie jest zły na ten Haga. Kibice chcą zmiany kierownictwa, potrzebują stabilizacji, piłkarzy oddanych swojej pracy. Myślę, że nie można tego powiedzieć o tych zawodnikach – mówił Gary Neville w rozmowie dla Sky Sports.

– W ciągu ostatnich 10-11 lat klub został wywrócony do góry nogami ze sportowego punktu widzenia, a dzieje się tak za sprawą życzeń trenerów. A teraz to się powtórzyło – kontynuował były piłkarz Manchesteru United.

Legenda Manchesteru United uderza w stopera. “Próbował zgrywać bohatera” Lisandro Martinez krytykowany po meczu z Brighton Sobota zdecydowanie nie była udanym dniem dla Manchesteru United. Czerwone Diabły przegrały u siebie 1:3 z Brighton. Rozczarowało wielu zawodników, jednak przede wszystkich stoperzy. To na nich spadła największa fala krytyki po spotkaniu. Peter Schmeichel w rozmowie z mediami skrytykował Lisandro Martineza. Zdaniem legendy Czerwonych Diabłów Argentyńczyk próbował Czytaj dalej…

– Erik ten Hag ma zawodników, których chciał. Jose Mourinho zaprosił tych, których chciał: Lukaku, Pogbę. Van Gaal starał się pozyskać graczy technicznych, lewonożnych środkowych obrońców, lewych obrońców i tak dalej. Wszyscy przynieśli to, czego potrzebowali. Miałem nadzieję, że tym razem w centrum uwagi będzie silniejszy projekt sportowy, ale Manchester United pozwolił menadżerowi ponownie wpływać na transfery i to mnie martwi – rzekł Anglik.

– Jeśli mówimy o najlepszych menedżerach w Anglii i Europie, nie ma ich w Manchesterze United. Biorąc pod uwagę, ile pieniędzy władze klubu wydały na ten skład, to skład powinien być lepiej dobrany – powiedział Neville.

Po pięciu kolejkach Manchester United z sześcioma punktami zajmuje 13. miejsce w tabeli ligi angielskiej. W następnej kolejce Premier League podopieczni ten Haga zmierzą się z Burnley. Mecz odbędzie się 23 września.

Czytaj więcej: Ten Hag nie widzi kryzysu. “W Manchesterze oczekiwania są jasne”