PressFocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Liverpool nie jest w najlepszej formie, a o sytuacji swojego klubu wypowiedział się Trent Alexander-Arnold. Anglik uważa, że przed “The Reds” bardzo ważne starcie z Tottenhamem Hotspur.

Liverpool przegrał dwa mecze z rzędu w lidze

Od ekipy Kloppa lepsze okazały się niżej notowane Nottingham i Leeds

W następnej kolejce “The Reds” zmierzą się z Tottenhamem Hotspur

Trent jest świadomy swojej dyspozycji i formy jego kolegów z drużyny

Liverpool sensacyjnie przegrał wynikiem 1:2 z Leeds United w spotkaniu w ramach 14. kolejki Premier League. To druga porażka z rzędu piłkarzy Juergena Kloppa w rozgrywkach ligowych. Przypomnijmy, że tydzień temu zespół “The Reds” nieznacznie uległ Nottingham Forest (0:1).

O ostatnich wynikach i najbliższych meczach swojej drużyny wypowiedział się Trent Alexander-Arnold. – Wszyscy wierzymy w siebie, wierzymy w sposób, w jaki gramy. Mamy dobry skład i wiemy, co możemy osiągnąć. Jednak gdy przychodzi niepowodzenie, to zaczynasz wątpić. Najwidoczniej jako zespół robimy coś nie tak – powiedział prawy obrońca.

Zobacz również:

– Myślę, że nie jesteśmy w najlepszej formie. Wielu naszych zawodników powiedziałoby to osobie i ogólnie o drużynie. Wciąż tworzymy okazje do zdobycia gola i wygrania meczów. Po prostu nie potrafiliśmy wykorzystać tych szans, zwłaszcza w ostatnich dwóch spotkaniach w Premier League. Przerwa na mundial przyjdzie w dobrym czasie, może nam to pomóc się zresetować – dodał boczny defensor.

– Musimy poprawić naszą grę już przed nadchodzącym weekendem, kiedy to zmierzymy się z Tottenhamem Hotspur, który jest w najlepszej czwórce ligowej tabeli. Trzeba tam zdobyć punkty, jeśli mamy zamiar osiągnąć nasze cele – zakończył Trent.

Liverpool po 12. kolejkach Premier League uzbierał tylko 16 punktów i zajmuje 9. miejsce w tabeli. Ekipa Juergena Kloppa lepiej radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie ma już zapewniony awans do fazy pucharowej.

Czytaj więcej: “Francja mnie potrzebuje, ja nie potrzebuję Francji”