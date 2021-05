Mourinho: Kane najbardziej przypomina mi Benzemę

W rozmowie z The Times Jose Mourinho przyznał, że pod względem stylu gry Harry Kane najbardziej przypomina mu Karima Benzemę. Jednocześnie wyznał, że choć łączy go z Interem wyjątkowa więź, nie odmówiłby propozycji pracy u jednego z ich rywali z Serie A.

Mourinho porównał najlepszych napastników, jakich prowadził

Jose Mourinho niespełna kilka dni temu stracił pracę w Tottenhamie, a już na powrót odnalazł się w medialnym świecie. W rozmowie z The Times, popularny The Special One porównał najlepszych napastników, jakich miał okazję prowadzić w trakcie swojej kariery.

– Sposób, w jaki gra teraz Harry Kane, jego poruszanie się… Ostatnim razem widziałem coś takiego u Karima Benzemy. Didier Drogba taki nie był, Zlatan Ibrahimović i Romelu Lukaku również nie. Czasami statystyki nijak mają się do rzeczywistości – ocenił Jose Mourinho.

Mourinho nie zamyka się na powrót do Włoch

Już w środę dwa jego byłe kluby, Chelsea oraz Real Madryt, zagrają w rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów.

– Spróbowałbym iść w kierunku moich przyjaciół. Gdzie jest więcej osób z moich czasów? A także ten sam prezydent i właściciel? Moi gracze? Jestem im wszystkim wdzięczny. Odpłaciłem im za wygrywanie dobrą pracą. Wygrywam więcej, mniej lub wcale, ale daję z siebie wszystko w każdym klubie. Gdy opuszczam klub, staram się o nim mówić w samych superlatywach. Nie jestem osobą piorącą brudy publicznie, o nie! Staram się patrzeć na pozytywy – powiedział The Special One. – Z Interem wygrałem wszystko. Łączy mnie z tym klubem specjalna więź. Ale jeżeli któregoś dnia miałby pracować we Włoszech dla drużyny rywalizującej z Interem, nie potrzebowałbym czasu do namysłu. Podchodzę do takich spraw profesjonalnie. Czuję się ze sobą dobrze – dodał Portugalczyk.

Starcie dwóch byłych ekip Mourinho na wagę finału Ligi Mistrzów zaplanowane jest na środę o godzinie 21:00.