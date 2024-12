Pulisić definitywnie odrzucił ofertę Liverpoolu. Jego przyszłość jest jasna

Christian Pulisic dołączył do Milanu latem 2023 roku, a jego wpływ na drużynę jest nie do przecenienia. Według "Calciomercato", Rossoneri są o krok od pisania z nim nowego kontraktu.

PA Images / DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Pulisić, Slot

Pulisić podpisze nowy kontrakt z Milanem

Christian Pulisić, często nazywany „Kapitanem Ameryką” (choć sam niezbyt przepada za tym przydomkiem), udowadnia, że gra w piłkę to dla niego coś naturalnego. Od swojego przybycia do Milanu, regularnie zachwyca kibiców na San Siro. Jego bramki i asysty to dowód nieprzeciętnego talentu, który stał się jednym z kluczowych filarów ofensywy Rossonerich.

Dzięki swojej ciężkiej pracy, profesjonalnemu podejściu i wynikami na boisku, Pulisic szybko zdobył uznanie zarówno zarządu klubu, jak i kibiców. Wielu uważa, że jego transfer był jednym z najlepszych ruchów duetu Furlani-Moncada na rynku transferowym w ostatnich latach.

Milan od kilku miesięcy pracuje nad odświeżeniem kontraktów swoich najważniejszych zawodników. Po przedłużeniu umowy Matteo Gabbii i osiągnięciu porozumienia z Tijjani Reijndersem oraz Mike’em Maignanem, teraz nadszedł czas na Christiana Pulisica.

Aktualna umowa Amerykanina obowiązuje do 2028 roku, ale klub postanowił dodatkowo wynagrodzić jego zasługi. Według najnowszych informacji Pulisic otrzyma podwyżkę – jego wynagrodzenie wzrośnie z 4 do 5 milionów euro netto rocznie. To jasny sygnał, że Milan wiąże swoją przyszłość z byłym zawodnikiem Chelsea. Według mediów, porozumienie jest już o krok.

Choć w ostatnich miesiącach pojawiały się spekulacje na temat zainteresowania Pulisiciem ze strony Liverpoolu, Amerykanin pozostaje w pełni zaangażowany w swoją przygodę z Milanem i zawodnik nie rozważa przenosin na Anfield Road.

