fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Raphael Varane niespodziewanie podjął decyzję o zakończeniu gry w reprezentacji Francji. Zawodnik chce skupić się na występach w klubie. Decyzję obrońcy skomentował menedżer Man Utd.

Raphael Varane ogłosił zakończenie przygody z reprezentacją Francji

Na temat decyzji piłkarza kilka zdań wyraził menedżer Man Utd

Holender nie ukrywał zadowolenia po informacji na temat jednego ze swoich podopiecznych

Erik ten Hag mówił o zakończeniu kariery Varane’a w reprezentacji Francji

Raphael Varane w sierpniu minionego roku zdecydował się na transfer z Real Madryt do Man Utd. Klub z Old Trafford zapłacił za zawodnika 40 milionów euro. Piłkarz ostatnio podjął decyzję o zakończeniu gry w reprezentacji Francji, do czego odniósł się menedżer Czerwonych Diabłów.

– Myślę, że to dobra wiadomość dla Manchesteru United. Rafael osiągnął wszystko zarówno na poziomie klubowym, jak i międzynarodowym, to jest niesamowite i budzi wielki szacunek. Cieszę się, że teraz całą swoją energię i doświadczenie włoży w nasz zespół – powiedział Erik ten Hag cytowany przez oficjalną stronę internetową angielskiego klubu.

– Ma jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ jest ambitny. Rafael to doświadczony piłkarz, oczywiście sam podjął taką decyzję. Mogę tylko wyrazić wielki szacunek dla jego kariery – uzupełnił holenderski trener.

Varane w tej kampanii wystąpił łącznie w 18 meczach, w tym 15 w Premier League. Francuz ma kontrakt z Man Utd ważny do końca czerwca 2025 roku.

