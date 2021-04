Z meczu PSG – Man City: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (28 kwietnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Parc des Princes odbędzie się w ramach półfinału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Liga Mistrzów: PSG- Man City, gdzie oglądać?

Środa w europejskiej piłce upłynie pod znakiem batalii francusko-angielskiej, w której mistrz Francji zmierzy się z wicemistrzem Premier League. Paris Saint-Germain powalczy o to, aby znaleźć się po raz drugi z rzędu w finale Ligi Mistrzów. Na przeszkodzie paryżanom staną jednak podopieczni Josepa Guardioli, który stworzył w tej kampanii maszynkę do wygrywania. The Citizens pewnym krokiem kroczą po kolejne mistrzostwo w lidze angielskiej.

Oba zespoły do starcia, które odbędzie w Parku Książąt, podejdą w dobrych nastrojach. Paris Saint-Germain w trakcie minionego weekendu pokonało Metz (3:1) w Ligue 1. Manchester City w pokonanym polu pozostawił natomiast Tottenham Hotspur (1:0), wygrywając jednocześnie Puchar Ligi Angielskiej. Paryżanie powalczą o czwarte z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Tymczasem angielski team ma szansę na trzecie kolejne zwycięstwo.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia 2016 roku. Wówczas górą był team z Etihad Stadium, wygrywając 1:0. Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach między obiema ekipami raz wygrało Man City, a dwa spotkanie zakończyły się remisem. W związku z tym korzystniejszy bilans bezpośrednich potyczek mają Obywatele.

Liga Mistrzów: PSG- Man City, transmisja na żywo w TV

Środowy bój na Parc des Princes będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów: PSG – Man City transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Polsat Sport Premium 1 i TVP 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Liga Mistrzów: PSG- Man City, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Parc des Princes, będzie również dostępna w internecie. Mecz PSG – Man City online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS. Spotkanie będzie można obejrzeć również na stronie internetowe Sport.tvp.pl i dzięki aplikacji mobilnej TVP Sport.

Liga Mistrzów: PSG- Man City, kursy bukmacherskie

W środowym spotkaniu bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gościom.

Paris Saint-Germain Manchester City 3.45 3.75 2.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 28. kwietnia 2021 17:09 .

