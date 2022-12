Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Unai Emery potwierdził, że Emiliano Martinez nie wystąpi w poniedziałkowym meczu Aston Villi z Liverpoolem. Argentyński bramkarz odpoczywa po udanych mistrzostwach świata.

Unai Emery powiedział wszystkim swoim zawodnikom, którzy wystąpili na mundialu, że mają prawo do nawet dwunastu dni urlopu po zakończeniu turnieju. Martinez pozostaje w swojej ojczyźnie, świętując zwycięstwo Argentyny i ma wrócić do Aston Villi w czwartek.

– Spodziewamy się, że będzie gotowy na mecz z Tottenhamem w Nowy Rok. Miał świetne mistrzostwa świata i nie możemy się doczekać jego powrotu – mówił na konferencji prasowej menedżer Aston Villi.

– Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z Emiliano. Teraz możemy powiedzieć, że mamy w składzie mistrza świata – dodał Emery.

Wszystko wskazuje na to, że Argentyńczyka zastąpi Robin Olsen. Szwed zmaga się z drobnym urazem, ale powinien być gotowy do gry przeciwko Liverpoolowi. Przeciwko The Reds prawdopodobnie wystąpi też wracający po kontuzji Coutinho.

Liverpool przegrał w czwartek mecz w Carabao Cup z Manchester City żegnając się z rozgrywkami. Dla Aston Villi poniedziałkowa rywalizacja z The Reds będzie z kolei pierwszym sprawdzianem po przerwie na mistrzostwa świata. Podopieczni Emery’ego rozegrali cztery sparingi, ale wygrali tylko jeden przeciwko Chelsea. Natomiast przegrali z Cardiff oraz Villarreal.

