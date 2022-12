fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United zaliczył udany powrót rozgrywek Premier League. We wtorek udało się pokonać na Old Trafford Nottingham Forest aż 3-0.

Manchester United pokonał Nottingham Forest aż 3-0

Bramki dla “Czerwonych Diabłów” zdobyli Marcus Rashford, Anthony Martial oraz Fred

Zespół Erika ten Haga jest na piątym miejscu w tabeli

Spokojny wieczór na Old Trafford

Już w poniedziałek wznowione zostały rozgrywki Premier League. Manchester United do swojego meczu przystąpił we wtorek, bowiem kilka dni temu mierzył się z Burnley w Pucharze Ligi Angielskiej.

Na spotkanie z Nottingham Forest Erik ten Hag przygotował kilka niespodzianek. W środku defensywy ustawiony został Luke Shaw, zaś na bokach znaleźli się Aaron Wan-Bissaka i Tyrell Malacia.

“Czerwone Diabły” dominowały nad rywalem od pierwszej minuty. Po nieco ponad kwadransie udało im się zaskoczyć po niekonwencjonalnym rozegraniu rzutu rożnego. Christian Eriksen zagrał po ziemi do Marcusa Rashforda, który dobrze ustawił się w polu karnym i huknął nie do obrony. Kilka minut później kibice zgromadzeni na Old Trafford cieszyli się z drugiego trafienia. Po indywidualnej akcji Rashford zgrał do Anthony’ego Martiala, który zdecydował się na strzał z okolic piętnastego metra. Wydaje się, że w tej sytuacji nie popisał się Wayne Hennessey, który dotknął piłkę, ale nie zdołał jej zatrzymać.

Od tego momentu Manchester United wrzucił niższy bieg i czekał na to, co ma do zaoferowania jego rywal. Nottingham Forest nie grało tego dnia zbyt dobrze, natomiast na kilka minut przed przerwą postraszyło gospodarzy. Do siatki trafił Willy Boly, lecz po analizie VAR arbiter dopatrzył się spalonego.

Po przerwie wciąż dominował Manchester United, a aktywny na murawie był wprowadzony w 65. minucie Alejandro Garnacho. Przed końcem meczu piłkarze “Czerwonych Diabłów” uderzyli po raz trzeci. Bohaterem akcji był Casemiro, który zanotował przytomny odbiór i świetnym podaniem obsłużył Freda, który pokonał bramkarza w sytuacji sam na sam.

Więcej goli na Old Trafford nie oglądaliśmy. Manchester United zainkasował trzy punkty i zajmuje obecnie piąte miejsce w ligowej tabeli.