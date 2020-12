Solskjaer: To najlepszy mecz, jaki mógł się nam przydarzyć

Ole Gunnar Solskjaer jest pewny swego przed najbliższym meczem. W sobotę Manchester United podejmie Manchester City w derbach. Kilka dni wcześniej Czerwone Diałby odpadły z Ligi Mistrzów, ale ich menedżer wierzy, że konfrontacja z rywalem zza miedzy dobrze zrobi jego piłkarzom, zwłaszcza, że na krajowym podwórku radzą sobie ostatnio wyśmienicie.

W piątek na konferencji prasowej przed szlagierem 12. kolejki Solskjaer uspokajał, że nie ma powodów do paniki. Norweg zachowuje spokój i wierzy, że Manchester United zdoła się podnieść po nieudanej przygodzie w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Czerwone Diabły przegrały w Lipsku 2:3 i na wiosnę zagrają w 1/16 finału Ligi Europy. – Nie ma powodu, aby wciskać guzik alarmowy, ponieważ nie można wygrać każdego meczu. Niektóre porażki bolą bardziej niż inne i niosą za sobą większe konsekwencje niż inne. Musimy stawić czoła rzeczywistości bez Ligi Mistrzów i iść do przodu. Chcemy wrócić do tych rozgrywek – mówił Ole Gunnar Solskjaer na konferencji prasowej.

Ciągle nie jest wiadomo, czy w derbach zobaczymy Edinsona Cavaniego, kibiców MU cieszy za to na pewno powrót do zdrowia Anthony’ego Martiala. – Anthony z pewnością będzie w składzie. Edinson pojawił się na murawie, ale nie wiem czy będzie mógł zagrać – tłumaczył norweski menedżer w rozmowie z oficjalną stroną klubową.

Manchester United jak walec

Manchester United w Premier League notuje świetną serię. Wygrał ostatnie cztery spotkania, strzelając w nich 10 goli. O piątek zwycięstwo będzie niezwykle trudno, bo drużyna Pepa Guardioli rozkręca się, a do gry wrócił ostatnio Sergio Aguero i od razu przypomniał się golem w meczu z Olympique Marsylia (3:0). Z drugiej strony The Citizens w poprzednim sezonie dwukrotnie przegrali z sąsiadem w Premier League. Tak czy inaczej, Solskjaer wierzy, że to spotkanie odbędzie się w dobrym momencie. – Powrót z Lipska był długi, więc mieliśmy dzień wolnego w środę. Potem już przygotowywaliśmy się tylko na derby Manchesteru. To najlepszy mecz, jaki mógł nam się teraz przydarzyć po tak wielkim rozczarowaniu – powiedział Norweg.

Podopieczni Solskjaera zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli (19 punktów), wyprzedzając o punkt Obywateli. Obie drużyny mają rozegrane po 10 meczów. Liderem Premier League jest Tottenham Hotspur (24 punkty). Mecz Manchester United – Manchester City odbędzie się w sobotę 12 grudnia. Początek spotkania o godzinie 18:30.