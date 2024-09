Liverpool gromi w derbach! Kompromitacja Manchesteru United

Liverpool w niedzielę mierzył się w derbowym spotkaniu przeciwko Manchesterowi United. Spotkanie zakończyło się totalnym pogromem. "The Reds" rozbili swojego odwiecznego rywala aż 3:0.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool rozbił Manchester United

W niedzielę odbyło się hitowe spotkanie w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmował Liverpool. “Czerwone Diabły” przystępowały do tej rywalizacji w złych humorach. Podopieczni Erika ten Haga w ostatnim meczu przegrali w dramatycznych okolicznościach z Brighton & Hove Albion (1:2). “The Reds” natomiast w poprzedni weekend odnieśli pewne zwycięstwo nad Brentford (2:0).

Początek rywalizacji na Old Trafford był niezwykle wyrównany. Zarówno Manchester United jak i Liverpool mieli swoje okazje bramkowe. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 35. minuty. To właśnie w tym momencie Luis Diaz rozwiązał worek z bramkami i “The Reds” rozpoczęli swoją dominację nad rywalem. Reprezentant Kolumbii jeszcze przed przerwą podwyższył prowadzenie na 2:0. Z takimi rezultatem drużyny schodziły na przerwę. Jeden zespół był oklaskiwany, a drugi schodził przy akompaniamencie gwizdów.

W drugiej odsłonie jeszcze bardziej uwidoczniła się przewaga Liverpoolu. W 56. minucie podopieczni Arne Slota mieli już trzybramkową przewagę. Na listę strzelców wpisał się Mohamed Salah. Manchester United próbował się odgryzać rywalom, ale tego dnia szwankowała skuteczność u Joshuy Zirkzee, który miał swoje sytuacje bramkowe. Finalnie na Old Trafford nie padło więcej trafień. Derby Anglii zakończyły się totalnym pogromem.

Manchester United w kolejnym meczu zmierzy się z Southampton. Liverpool natomiast podejmie Nottingham Forest.

Manchester United – Liverpool 0:3

Diaz (35′, 42′), Salah (56′)