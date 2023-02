PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Manchester United będzie musiał zmierzyć ze “stratą” wynoszącą 40 milionów funtów, jeśli obrońca Harry Maguire opuści Old Trafford tego lata. Wiele wskazuje na to, że obie strony pogodziły się z rozstaniem po zakończeniu sezonu.

Harry Maguire w lecie 2019 roku zamienił Leicester na Manchester United

Czerwone Diabły zapłaciły za Anglika 80 milionów funtów

Klub z Old Trafford może go sprzedać za połowę tej kwoty

Ile warty jest Maguire?

Harry Maguire wrócił do podstawowego składu Manchesteru United w niedzielnym spotkaniu z Leeds na Elland Road. To dopiero jego piąty występ w wyjściowej jedenastce w Premier League w tym sezonie. Raphael Varane i Lisandro Martinez to faworycie Erika ten Haga i to ta dwójka może pochwalić się najwyższymi notowaniami u holenderskiego szkoleniowca.

Brak regularnej gry mocno doskwiera reprezentantowi Anglii. Obie strony coraz bardziej akceptują fakt, że Maguire zmieni klubowe barwy po zakończeniu sezonu. United ma być otwarte na oferty, ale – jak twierdzi Daily Mail – obawia się, że będzie musiało zaakceptować połowę z 80 milionów funtów, które w lecie 2019 roku zapłacili Leicester i co wciąż jest rekordem jeżeli chodzi o transfer obrońcy. Kontrakt 29-latka do czerwca 2025 roku.

Obrońca United po meczu z Leeds: Nie chodzi o mnie Harry Maguire po raz pierwszy od dłuższego czasu wystąpił w podstawowym składzie w meczu Premier League. 29-latek zaliczył przyzwoite 90 minut w rywalizacji z Leeds. Manchester United z Anglikiem na środku defensywy nie stracił gola. Co po tym spotkaniu powiedział reprezentant Synów Albionu? Maguire koncentruje się na drużynie Harry Maguire w rywalizacji z Leeds zaprezentował Czytaj dalej…

Konkurentem do miejsca w wyjściowej jedenastce jest także Victor Lindelof, a na środku defensywy może zagrać również Luke Shaw. Niezależnie od czasu spędzanego na murawie Anglik pozostał kapitanem drużyny, co niekoniecznie ułatwia sytuację na linii klub-zawodnik.