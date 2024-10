Roberto Baggio o trenerze Man City. “Zawsze coś oferował”

fot. MatchDay Images Limited DW / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Roberto Baggio pozytywnie o Josepie Guardioli

Josep Guardiola w każdym klubie, w którym pracował, to notował sukcesy. Tak było w FC Barcelonie, Bayernie Monachium i aktualnie w Manchesterze City. Tymczasem Robert Baggio w wypowiedzi dla CalcioMercato.,com ujawnił, że Hiszpan już w trakcie kariery piłkarskiej ujawniał swoje zainteresowanie pracą szkoleniową.

– Wiemy, że jest świetnym trenerem. Zasłużył na wszystko, co osiągnął. Lubię go, kocham go. Myślę, że przede wszystkim jest dobrym człowiekiem i to jest najważniejsze. Jest wesoły, pozytywny, przystępny. Pomaga każdemu – mówił były reprezentant Włoch.

– Jako zawodnik był już trenerem. Udzielał rad swoim kolegom z drużyny. Zawsze coś oferował, co pomagało im się rozwijać. Jestem pewny, że każdy z jego kolegów z drużyny powie to samo – uzupełnił Baggio.

Guardiola stery nad Manchesterem City objął latem 2016 roku. Jak na razie prowadził angielską ekipą w 483 spotkaniach, notując w nich średni bilans na poziomie 2.34. Aktualna umowa Hiszpana obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Jak na razie z klubem z Etihad Stadium doświadczony szkoleniowiec wygrał między innymi Ligę Mistrzów i sześć razy został mistrzem Premier League. Guardiola jako opiekun The Citizens został też wybrany trenerem roku za sezon 2022/2023. To kolejne tego typu osiągnięcia. Wcześniej hiszpański trener był wyróżnionych w 2008 i 2010 roku.

