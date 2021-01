Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola w samych superlatywach wypowiada się na temat środkowego obrońcy swojego zespołu Rubena Diasa. Zdaniem hiszpańskiego szkoleniowca Portugalczyk może być kluczowym zawodnikiem drużyny przez wiele najbliższych lat.

23-letni obrońca na Etihad Stadium przeniósł się we wrześniu ubiegłego roku za 68 milionów euro z Benfiki Lizbona. Od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Obywateli i występuje praktycznie w każdym meczu od pierwszej do ostatniej minuty. W Premier League wystąpił we wszystkich 13 spotkaniach, natomiast w Lidze Mistrzów opuścił tylko dwa mecze.

– Kiedy kupujesz zawodnik, myślisz, że pomoże drużynie, ale nigdy nie wiesz jak bardzo. Ale jego umiejętności i rozumienie gry są niesamowite. Chce się uczyć, a my wszyscy jesteśmy pod wrażeniem jego ciała i umysłu – powiedział Josep Guardiola, cytowany przez Sky Sports. – Codziennie wcześnie rano jest na siłowni, ma swoją rutynę, doskonale się odżywia. Dla tego zawodu żyje 24 godziny – kontynuował.

– To facet, który może grać co trzy dni, a regeneracja u niego następuje natychmiast. Kiedy ma się takiego zawodnika to widać, jak ważny jest dla drużyny. Kiedy masz piłkarza, który jest kontuzjowany co dwa lub trzy tygodnie, nie jest to dobre dla drużyny lub samego klubu – mówił Guardiola, cytowany przez Sky Sports.

– Mogę zapewnić, że podpisaliśmy umowę z niesamowitym zawodnikiem na kolejne pięć, sześć czy siedem lat. Nie jest łatwo takiego znaleźć, więc mamy szczęście i mamy nadzieję, że nadal będzie się rozwijał – dodał trener Manchesteru City.

W niedzielne popołudnie Manchester City zagra o awans do czwartej rundy Pucharu Anglii. Zespół Josepa Guardiola zmierzy się u siebie z Birmingham City. Początek meczu o 14:30.



