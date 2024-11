Alexandre de Sousa/Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland ma przedłużyć umowę z Manchesterem City

O tym, że Erling Haaland może odejść wkrótce z Manchesteru City mówiło się i mówi od dłuższego już czasu. Czołowy napastnik w Europie łączony jest intensywnie z kilkoma gigantami. Norwega chciałaby u siebie m.in. FC Barcelona, ale i kluby z Arabii Saudyjskiej myślą o napastniku Obywateli. Okazuje się jednak, że nic z tego nie będzie, a przynajmniej takie przekonanie panuje w Manchesterze.

Według informacji przekazanych przez “Mirror Football”, w władze Manchesteru City coraz mocniej są przekonane co do tego, że Erling Haaland podpisze z klubem nowy kontrakt. Ma on być bardzo lukratywny i tym samym Norweg stanie się najlepiej zarabiającym piłkarzem w Premier League. Do tej pory informacje na ten temat były różne.

Przypomnijmy, obecna umowa 24-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, dlatego tak mocno zależy władzom klubu z niebieskiej części Manchesteru na przedłużeniu kontraktu ze swoją największą gwiazdą.

Erling Haaland do tej pory w barwach Manchesteru City zdobył w sumie 105 goli w 114 meczach i zanotował przy tym 14 asyst. Tylko w tym sezonie ma już na koncie 15 trafień w 16 meczach, co jest wynikiem wręcz kosmicznym. Reprezentant Norwegii wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 200 milionów euro.

