Manchester City demoluje Newcastle i ucieka LFC w tabeli

Pressfocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Manchester City nie dał żadnych szans Newcastle United, rozbijając u siebie Sroki aż 5:0.

Podopieczni Pepa Guardioli przeważali od pierwszego gwizdka arbitra

Na bramkę rywali oddali aż 29 strzałów

Dzięki tej wygranej, na trzy kolejki przed końcem sezonu, mają nad Liverpool FC przewagę trzech punktów

Obywatele rehabilitują się za odpadnięcie z Ligi Mistrzów

Manchester City od początku spotkania na Etihad Stadium narzucił Newcastle United swój styl gry. The Citizens oddali na bramkę rywali dziesięć strzałów, z czego pięć było celnych. Z kolei dwa dni znalazły drogę do siatki. W 19. minucie głową zagrywał Joao Cancelo. Piłkę przejął Raheem Sterling i pokonał bramkarza Srok. W 38. minucie w polu karnym NUFC po jednej z wrzutek doszło do sporego zamieszania. Najwięcej zimnej krwi w tej sytuacji zachował Aymeric Laporte, który podwyższył prowadzenie mistrzów Anglii na 2:0.

W drugiej połowie, piłkarze Pepa Guardioli jeszcze podwyższyli tempo gry. W 61. minucie przyniosło to efekt w postaci trzeciej bramki. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, do bramki Newcastle głową trafił Rodri. Z kolei już w doliczonym czasie gry dzieła zniszczenia NUFC dokończyli Phil Foden oraz Sterling.