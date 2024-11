PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City gotów wydać 120 milionów euro na Floriana Wirtza

Manchester City to jeden z tych klubów, które w okienkach transferowych wydają najwięcej spośród wszystkich klubów. Wydaje się, że nie inaczej będzie także w najbliższym czasie. Pep Guardiola wczoraj oficjalnie podpisał nowy kontrakt z klubem i przedłużył współpracę o kolejne dwa lata, a to może oznaczać, że władze Obywateli będą chciały w najbliższym czasie wzmocnić zespół kolejnymi gwiazdami.

Według informacji przekazanych przez “El Nacional”, Manchester City gotów jest wydać aż 120 milionów euro na Floriana Wirtza. Wszystko po to, aby pokonać pozostałych konkurentów w walce o gwiazdę Bayeru Leverkusen oraz reprezentacji Niemiec. Najpoważniejszymi rywalami zespołu z Premier League są: Real Madryt, Liverpool i Bayern Monachium. Jeśli więc do tego ruchu by doszło, byłoby to wielkie wzmocnienie City.

Florian Wirtz wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 130 milionów euro. 21-letni ofensywny pomocnik w tym sezonie rozegrał już 17 spotkań i zdobył w nich siedem goli oraz zanotował trzy asysty. W poprzednim był bliski tego, aby zanotować 20 goli i 20 asyst, zabrakło mu jednak dwóch trafień. Wirtz sumie dla Bayeru Leverkusen ma 169 występów i 48 goli oraz 52 asysty. Jego aktualna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

