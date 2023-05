fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United zajmie na koniec sezonu miejsce w pierwszej czwórce Premier League

Erik ten Hag wypowiedział się na temat walki o mistrzostwo Anglii w przyszłej kampanii

Holender oczekuje udanych ruchów na rynku transferowym

Mistrzowski tytuł wróci na Old Trafford?

Erik ten Hag kończy debiutancki sezon na Wyspach Brytyjskich. Jego początki w Anglii należy ocenić pozytywnie – po rocznej przerwie Manchester United wraca do Ligi Mistrzów, a ponadto zakończył kilkuletnią serię bez zdobycia trofeum. Na swoim koncie ma już Puchar Ligi Angielskiej, a niebawem rozegra z Manchesterem City finał Pucharu Anglii.

W tym sezonie mistrzowski tytuł padł łupem Obywateli. Erik ten Hag został zapytany, czy w przyszłej kampanii Czerwone Diabły będą w stanie rywalizować z lokalnym rywalem i walczyć o pierwsze miejsce w Premier League. Holender ma świadomość, że wiele zależy od przebiegu letniego okienka transferowego.

– Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczymy, jak ułoży się letnie okienko transferowe.

– Kiedy patrzę na to teraz, to myślę, że potrzebujemy czegoś więcej. Nie jestem natomiast osobą cierpliwą. To jedna z moich słabych stron. Chcę wygrywać każdy mecz, ale staram się też wyjaśnić, że Premier League to bardzo trudne rozgrywki.

– Są tutaj naprawdę dobre zespoły, zwłaszcza w tym sezonie. Manchester City gra wybitny futbol. Zmierzamy w odpowiednim kierunku, ale musimy ciężko pracować. Ten proces cały czas trwa – przekonuje menedżer Manchesteru United.

