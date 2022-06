fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Manchester United oficjalnie poinformował, że z końcem czerwca z klubem żegna się Jesse Lingard. 29-latek rozstaje się z klubem z Old Trafford po 21 latach.

Man Utd ogłosił, że Jesse Lingard żegna się z klubem

Piłkarz rozstaje się z ekipą z Old Trafford po ponad dwóch dekadach

Rynkowa wartość 29-latka wynosi 20 milionów euro

Linagrd kończy przygodę z Man Utd

Manchester United ma ambitne plany związane z nową kampanią. Aby jednak można było je zrealizować, to potrzebne są wzmocnienia. To jednocześnie wiążą się z pożegnaniem poszczególnych zawodników.

Jednym z piłkarzy, który w sezonie 2022/2023 nie będzie już grał w Man Utd, jest Jesse Lingard. Anglik to wychowanek Czerwonych Diabłów, który w Man Utd był od czasów juniorskich. Klub z Old Trafford opublikował specjalny komunikat w tej sprawie. Lingard do pierwszej drużyny Man Utd w 2014 roku, gdy angielska ekipa była dowodzona przez Louisa Van Gaala.

32-krotny reprezentant Anglii wystąpił w Man Utd łącznie w 232 spotkaniach, w których zdobył 35 bramek, a ponadto zaliczył 21 asyst. Wygrał z angielską ekipą między innymi Puchar Anglii, czy Ligę Europy.

W ostatnim sezonie 29-letni zawodnik zaliczył 16 występów w lidze angielskiej, zdobywając w nich dwie bramki. Na dzisiaj nieznana jest przyszłość Lingarda. Chociaż jeszcze nie dawno pojawiały się spekulacje, że zawodnik znajduje się na celowniku: West Ham United i Newcastle United.

