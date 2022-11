fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man Utd

Man Utd w czasie, gdy nierozgrywane są mecze Premier League, stara się cały czas budzić zainteresowanie. Niedawno światło dzienne ujrzała wiadomość, że aktualni właściciele są gotowi sprzedać klub z Old Trafford. Okazuje się, że nie tylko przedstawiciele Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich są zainteresowani zakupem klubu.

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Man Utd

Daily Mail przekazał, że Amazon i Facebook są firmami rozważającymi przejęcie klubu z Old Trafford

Wcześniej pojawiły się wieści, że angielski klub może trafić w ręce szejków z Kataru lub ZEA

Jaki los czeka Man Utd?

Man Utd jest zarządzany przez rodzinę Glazerów od 17 lat. Wygląda na to, że pewien etap w historii klubu powoli dobiega końca. Daily Mail ujawnił informacje na temat ewentualnej transakcji. Podobno aktualni właściciele Man Utd są gotowi sprzedać klub za pięć miliardów funtów, przy czym najbardziej akceptowaną sumą ma być 6-8 miliardów funtów.

Duże firmy informatyczne, takie jak Amazon, czy Facebook są postrzegane jako godni oferenci przejęcia klubu. Zakupem Man Utd mogą być też zainteresowane władze niektórych państw – wśród kandydatów wymieniane są w szczególności Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar.

Jedną z kwestii, z którą będą musieli się zmierzyć potencjalni nabywcy, jest przebudowa stadionu Old Trafford. Może to kosztować nawet 2 miliardy euro. Ma być to ruch konieczny do tego, aby dorównać innym gigantom nie tylko z ligi angielskiej, ale ogólnie z czołowych lig europejskich.

