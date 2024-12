FIFA The Best to plebiscyt, który tak naprawdę spina klamrą 2024 rok. Między innymi w trakcie wtorkowej ceremonii wręczenia poszczególnych nagród wyłoniony został gol roku.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho z trafieniem 2024 roku

FIFA The Best to gala, w której trakcie wręczane są nagrody dla najlepszych w trakcie minionych 12 miesięcy. Między innymi zostały przyznane nagrody dla Piłkarza Roku i Trenera Roku. Oprócz tego także wybrany został Gol Roku.

Finalnie nagrodzona została bramka zdobyta przez Alejandro Garnacho, która została zdobyta nożycami w trakcie spotkania Premier League. Mecz odbył się 26 listopada 2023 roku. W trakcie ceremonii to właśnie gol strzelony przez Argentyńczyka został wybrany tym najlepszym, za co otrzymał nagrodę FIFA im. Ferenca Puskasa.

Alejandro Garnacho to zawodnik, który jest wychowankiem Getafe. Następnie dołączył do akademii piłkarskiej Atletico Madryt, skąd trafił do Manchesteru United. W tym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie 24 meczach, notując w nich osiem trafień i cztery kluczowe podania.

Ostatnio jednak Alejandro Garacho przestał grać. Zawodnik nie należy do ulubieńców Rubena Amorima. Nowy menedżer Czerwonych Diabłów wychodzi z założenia, że Argentyńczyk nie prowadzi się dobrze jako sportowiec. Podobnie sytuacja wygląda z Marcusem Rashfordem.

Alejandro Garnacho jest wyceniany na 50 milionów euro. Zawodnik to ośmiokrotny reprezentant Argentyny. Piłkarz ma jak na razie na swoim koncie także 110 występów w Man Utd. Zdobył w nich 23 bramki, notując również 13 kluczowych podań.

