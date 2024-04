Manchester United wciąż nie podjął decyzji o przyszłości Erika ten Haga. Z informacji portalu Football Insider wynika, że wśród kandydatów do pracy z Czerwonymi Diabłami znajduje się Kieran McKenna.

Kieran McKenna kandydatem do pracy w Manchesterze United

Manchester United po zakończeniu sezonu może zdecydować się na zmianę szkoleniowca. Nowy współwłaściciel Czerwonych Diabłów ma przed sobą trudną decyzję. Bieżąca kampania pod wodzą Erika ten Haga zdecydowanie nie należy do udanych.

W brytyjskiej prasie co chwilę pojawiają się nowe nazwiska trenerów, którzy są łączeni z pracą na Old Trafford. Portal Football Insider, powołując się na swoje źródła, informuje, że mocnym kandydatem do pracy w roli trenera w zespole Manchesteru United jest Kieran McKenna. 37-latek nie jest postacią anonimową dla fanów angielskiego klubu. W przeszłości pracował tam jako skaut, a następnie asystent Jose Mourino i Ole Gunnara Solskjaera.

Obecnie Kieran McKenna odpowiada za wyniki Ipshwich Town. Z zespołem The Tractor Boys wykonuje fantastyczną pracę w Championship. Na 6. kolejek przed końcem zajmuje 1. miejsce w lidze i jest na dobrej drodze do awansu. Na Portman Road pracuje od grudnia 2021 roku. Łącznie prowadził drużynę w 125 meczach, z których wygrał 74 spotkania.