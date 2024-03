Gareth Southgate jest kandydatem numer jeden Manchesteru United do zastąpienia Erika ten Haga - donosi brytyjski dziennik Daily Star.

IMAGO / Andrew Yates Na zdjęciu: Erik ten Hag

Gareth Southgate po EURO 2024 może opuścić reprezentację Anglii

53-letni szkoleniowiec jest przymierzany do objęcia Manchesteru United

Kilku piłkarzy Czerwonych Diabłów podobno chciałoby z nim współpracować

Gareth Southgate coraz bliżej Manchesteru United

Jak podaje brytyjski dziennik “Daily Star”, jeśli Manchester United ostatecznie zdecyduje się zwolnić Erika ten Haga, to kandydatem numer jeden włodarzy do zastąpienia 54-letniego Holendra na Old Trafford będzie obecny selekcjoner reprezentacji Anglii – Gareth Southgate.

53-latek po Mistrzostwach Europy 2024 może opuścić swoje stanowisko i wrócić do piłki klubowej po wielu latach. Doświadczony szkoleniowiec w latach 2006-2009 trenował Middlesbrough, a później rozpoczął pracę w angielskiej federacji, by w 2016 roku przejąć pierwszą kadrę.

Według Marka Ogdena ze stacji “ESPN” kilku piłkarzy Czerwonych Diabłów byłoby zachwyconych, gdyby Gareth Southgate został nowym menedżerem Manchesteru United.