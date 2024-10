Man United rozważa powrót. Legenda może zastąpić ten Haga

Ole Gunnar Solskjaer może ponownie zostać zatrudniony w roli trenera Manchesteru United. Według portalu Daily Mail zarząd Czerwonych Diabłów rozważa go jako następcę Erika ten Haga.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag zwolniony, Ole Gunnar Solskjaer łączony z Man United

Manchester United w końcu stracił cierpliwość do obecnego szkoleniowca. W poniedziałek klub opublikował oficjalny komunikat, w którym poinformował, że Erik ten Hag nie będzie pełnił roli trenera. Holender pracował na Old Trafford od lipca 2022 roku.

Ostatni sezon w wykonaniu Czerwonych Diabłów był daleki od oczekiwań. Manchester United zakończył rozgrywki w Premier League na 8. miejscu. Gdyby nie fakt, że ich łupem padł triumf w Pucharze Anglii, podopieczni Erika ten Haga nie graliby w europejskich pucharach.

Bieżąca kampania również nie rozpoczęła się po myśli Manchesteru United. W lidze zajmują dopiero 14. miejsce, a ostatnia porażka z West Hamem zmusiła ich do radykalnych zmian. Obecnie w mediach najgorętszym tematem jest to, kto zastąpi 54-letniego menadżera.

Według portalu DailyMail zarząd klubu rozważa sensacyjny powrót na Old Trafford. Następcą niedawno zwolnionego szkoleniowca mógłby zostać Ole Gunnar Solskjaer. Norweg to legenda Manchesteru United, a w jednym z wywiadów otwarcie przyznał, że byłby otwarty na ponowną pracę z ukochanym klubem. Co więcej, kandydatura byłego napastnika wydaje się korzystna dla Czerwonych Diabłów, bowiem jak zaznacza źródło, po wypłacie ogromnego odszkodowania mogą nie mieć funduszy na zatrudnienie menadżera ze światowego topu.

Solskjaer w Manchesterze United pracował w latach 2018-2021. W tym czasie prowadził zespół w 168 meczach a jego bilans to 92 zwycięstwa, 35 remisów i 41 porażek. W sezonie 2020/2021 ukończył Premier League na 2. miejscu za plecami Manchesteru City.