Manchester United ma dość Erika ten Haga. Przygotowali listę następców

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag bliski straty pracy, możliwi następcy to m.in. Inzaghi i Southgate

Manchester United po pięciu meczach w Premier League ma na swoim koncie zaledwie pięć punktów. Aktualnie podopieczni Erika ten Haga zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli. Na domiar złego w Lidze Europy rozczarowali w spotkaniu z niżej notowanym zespołem. Mecz z Twente na Old Trafford zakończył się podziałem punktów i remisem (1:1). Kiepskie wyniki coraz gorzej wpływają na bezpieczeństwo posady holenderskiego szkoleniowca. Niebawem 54-latek może pożegnać się z pracą w roli trenera Czerwonych Diabłów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z informacji portalu TeamTalk wynika, że Erik ten Hag po meczu z Twente jeszcze bardziej przybliżył się do zwolnienia. Co więcej, powołując się na źródła zbliżone do klubu, TeamTalk uważa, że rozstanie z menadżerem jest tylko kwestią czasu. Ich zdaniem Manchester United w najbliższym czasie postawi na nowego trenera ze świeżym spojrzeniem. Na chwilę obecną wśród potencjalnych następców Holendra wymienia się cztery nazwiska. W tym gronie znalazł się obecny asystent trenera – Ruud van Nistelrooy.

Była gwiazda Manchesteru United przed rozpoczęciem sezonu została zatrudniona w roli asystenta Erika ten Haga. Co dziwne, według bukmacherów to właśnie były reprezentant Holandii jest faworytem do zastąpienia swojego rodaka. Poza byłym napastnikiem z pracą na Old Trafford łączenie są również Thomas Tuchel, Eddie Howe, Gareth Southgate czy Simone Inzaghi.

Manchester United w następnym meczu zmierzy się z Tottenhamem. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (29 września) o godzinie 17:30.