fot. Imago / David Blunsden Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City w sobotę mierzył się z Crystal Palace

Wyjątkowy wyczyn zaliczył Jack Grealish

Zawodnik Obywateli strzelił gola w trzecim kolejny ligowym starciu, co nie udało mu się nigdy wcześniej

Grealish potwierdził ponownie formę strzelecką

Manchester City w roli faworyta podchodził do potyczki z Crystal Palace. Niemniej ekipa z Londynu miała zamiar przerwać serię bez wygranej. Oddalił zawodników Orłów od sensacji Jack Grealish, notując trafienie w 24. minucie.

28-letni zawodnik wyróżnił się zatem tym, że zdobył bramkę w trzech meczach z rzędu w lidze angielskiej. To pierwsza taka passa Grealisha w karierze. W poprzednich dwóch kolejkach zawodnik strzelał gole przeciwko Tottenhamowi (3:3) i Luton Town (2:1).

Grealish trafił do Man City z Aston Villi w 2021 roku za blisko 118 milionów euro. W tej kampanii piłkarz wystąpił w 17 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotował trzy trafienia i zaliczył dwie asysty. Aktualny kontrakt zawodnika z obecnym klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza to 75 milionów euro.