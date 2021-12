Pressfocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

W drugim środowym starciu 20. kolejki Premier League, Brentford rywalizowało z Man City. Obywatele szybko strzelili gola i utrzymali już korzystny rezultat do końca zawodów 1:0 (1:0).

Obywatele nie zwalniają tempa

Starcie w Londynie świetnie rozpoczęło się dla Man City. Gospodarze stracili gola tuż po upływie kwadransa, kiedy Phil Foden wykorzystał świetne zagranie Kevina De Bruyne. Anglik z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki, otwierając tym samym rezultat meczu.

Brentford w obawie kolejnych ataków rywala, skupiło wszystkie siły na zadaniach defensywnych. Pszczoły przez większość pierwszej połowy nie zapędzały się pod pole karne The Citizens. Podopieczni Guardioli wręcz zdominowali beniaminka w środku pola, ale nie byli już tak aktywni w ataku, przez co wynik do przerwy nie uległ zmianie.

Man City utrzymał skromne prowadzenie do końca

W drugiej połowie niewiele się zmieniło. Zespół gości dalej prowadził grę, wymieniając setki podań na połowie przeciwnika. Zdecydowanie lepiej wyglądały już akcje bramkowe Man City. Kevin De Bruyne miał nawet okazję na strzelenie kolejnego gola, jednak piłka po strzale Belga trafiła tylko w słupek.

Do ostatnich sekund rywalizacji to Obywatele mieli wszystko pod kontrolą. Niemniej Brentford całkiem dobrze radziło sobie w obronie, stąd też w całym spotkaniu padła tylko bramka. Co ciekawe, kilka chwil przed końcem Aymeric Laporte wpakował piłkę do siatki, jednak arbiter nie uznał gola z powodu spalonego.

Ostatecznie komplet punktów padł łupem Man City, który odniósł właśnie 10 wygraną z rzędu w Premier League, automatycznie umacniając się na fotelu lidera.