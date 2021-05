Manchester City jest na dobrej drodze do zdobycia trzeciego mistrzowskiego tytułu w ciągu czterech lat. Drużyna Josepa Guardioli może zapewnić sobie go już w ten weekend. Hiszpański szkoleniowiec uważa jednak, że Manchester United zrobi wszystko, aby im to uniemożliwić.

Manchester City krok od mistrzostwa

Manchester City z 77 punktami na koncie prowadzi w tabeli Premier League mając 10 punktów przewagi nad drugim Manchesterem United. Obie drużyny do końca sezonu rozegrają jeszcze pięć spotkań. Sprawa mistrzowskiego tytułu może się jednak rozstrzygnąć już w ten weekend. Obywatele będą pewni jego zdobycia, jeżeli w sobotnie popołudnie wygrają w Londynie z miejscowym Crystal Palace, a Manchester United w niedzielę przegra na Old Trafford z Liverpoolem.

– Pozwólcie nam udać się do Londynu, jutro (w sobotę – przyp. red.) rano wstaniemy, a następnie spróbujemy wygrać mecz – mówił Guardiola podczas piątkowej konferencji prasowej. – Na resztę nie mamy wpływu. Na pewno czeka nas ciężka robota. Crystal Palace zawsze było dla nas trudnym przeciwnikiem, nie pamiętał łatwego meczu, kiedy graliśmy przeciwko nim – dodał.

– Potrzebujemy pięciu punktów, aby zostać mistrzami. W sobotę mamy niesamowitą okazję, aby zrobić ten kolejny krok. Po wygraniu tego meczu, jeśli tak się stanie, będziemy zastanawiać się nad tym, co się może wydarzyć – kontynuował Hiszpan.

Szósty wyjazd z rzędu

Guardiola przyznaje również, że jego drużyna odczuwa już skutki bardzo trudnego sezonu. Kilka dni temu Manchester City mierzył się na wyjeździe z Paris Saint-Germain w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów.

– To jest nasz szósty z rzędu mecz na wyjeździe. Mieliśmy dużo podróży i jesteśmy zmęczeni w wielu aspektach. Gramy o 12:30, nie mieliśmy dodatkowego czasu na regenerację po meczu w Paryżu. Musimy skupić się na tym, co musimy zrobić, aby odnieść zwycięstwo, aby być bliżej niż kiedykolwiek zdobycia mistrzostwa. To jest jedyne moje zmartwienie – dodał szkoleniowiec.

