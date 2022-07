PressFocus Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Arsenal nie nawiązał jeszcze kontaktu w sprawie potencjalnego transferu pomocnika Lyonu, Lucasa Paquety, ujawnił Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz sugeruje jednak, że jest to temat, który w najbliższych tygodniach może nie schodzić z pierwszych stron gazet.

Lucas Paqueta znalazł się na celowniku Arsenalu

Otoczenie piłkarza zaprzecza negocjacjom w sprawie transferu do Premier League

Fabrizio Romano uważa jednak, że to może być gorący temat w nadchodzących tygodniach

Lucas Paqueta chce zagrać w Premier League

Fabrizio Romano informuje, że otoczenie Lucasa Paquety nie negocjuje z Arsenalem, jednak Brazylijczyk jest otwarty na transfer do Londynu. Ofensywny pomocnik jest obecnie wyceniany na ponad 60 milionów euro.

– W tej chwili obóz Paquety zaprzeczył negocjacjom, ponieważ jak dotąd Arsenal nie przedstawił żadnych propozycji Lucasowi – pisze Romano na łamach portalu CaughtOffSide.com.

– Będzie to sytuacja, którą będziemy monitorować do końca rynku transferowego, ponieważ Paqueta bardzo chciałby zagrać w Premier League. Lyon często sprzedaje swoich gwiazdorów, ale Paqueta nie jest tani – jego klub chciałby co najmniej 60-65 mln euro plus dodatki za transfer Brazylijczyka – dodaje włoski dziennikarz.

Jednak, czy Arsenal faktycznie potrzebuje tego transferu? 24-latek to wielki talent, ale z pewnością byłby droższy niż Youri Tielemans, którego kontrakt z Leicester City wygaśnie latem przyszłego roku. Biorąc pod uwagę prawdopodobną dostępność reprezentanta Belgii, a także jego sprawdzoną jakość w Premier League, można sobie wyobrazić, że ta umowa byłaby o wiele bardziej sensowna dla Mikela Artety i spółki. Z drugiej strony w Arsenalu lubią stawiać na Brazylijczyków. Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes i Marquinhos w ostatnim czasie dołączyli do Kanonierów.

