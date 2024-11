Liverpool na dłużej bez gwiazdy? “To poważna sprawa”

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool traci Alexandra-Arnolda

W 11. kolejce Premier League doszło do hitowego pojedynku. Na Anfield Road zmierzyły się dwie drużyny, które rywalizują w trwającej edycji Ligi Mistrzów – Liverpool podejmował Aston Villę. Gospodarze otworzyli wynik spotkania w 20. minucie, a dogranie Mohameda Salaha na gola zamienił Darwin Nunez. W samej końcówce Salah do asysty dopisał bramę, a The Reds wygrali 2:0.

Wideo: Liverpool – sezon 2024/25

Niestety, już w 25. minucie boisko musiał opuścić Trent Alexander-Arnold. Obrońca doznał kontuzji mięśniowej i nie był w stanie kontynuować gry. W jego miejsce na murawie zameldował się 21-letni Conor Bradley.

Na pomeczowej konferencji prasowej Arne Slot wypowiedział się na temat urazu gwiazdy:

– Byłbym zaskoczony, gdybym zobaczył go na zgrupowaniu reprezentacji Anglii. To zawsze poważna sprawa, gdy zawodnik schodzi z boiska już w pierwszej połowie, ale prosił o zmianę. To nie jest dobry znak. Tuż po spotkaniu trudno faktycznie ocenić stan zdrowia piłkarza.

Alexander-Arnold niemal na pewno opuści oba spotkania Synów Albionu w Lidze Narodów, a więc starcia z Grecją i Irlandią. Czy 26-latek wróci do dyspozycji Slota po przerwie na kadrę? W listopadzie Liverpool czekają dwa mecze – z Southampton w Premier League i Realem Madryt w Lidze Mistrzów.