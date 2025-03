Salah prowadzi Liverpool do mistrzostwa! Wybitny dorobek gwiazdy

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah z dubletem, Liverpool ma trzy punkty

Liverpool w środku tygodnia rozegrał hitowy mecz z Paris Saint-Germain w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć na Parc des Princes dominowali gospodarze, którzy ostrzeliwali bramkę Alissona, jedyne trafienie w tym starciu zanotowali The Reds. Gola na wagę cennego zwycięstwa, który daje sporą przewagę przed rewanżem, zdobył Harvey Elliott.

Angielski gigant nie miał wiele czasu, aby cieszyć się tą wygraną, gdyż już w sobotę podejmował u siebie Southampton. Choć rywal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Premier League, nie można było go zlekceważyć. W pierwszej połowie Liverpool zdawał się być ospały, co wykorzystali goście, którzy tuż przed zejściem do szatni wyszli na prowadzenie. Reakcja lidera tabeli po zmianie stron była wzorowa – niezwłocznie ruszył do ataku, dokładając kolejne trafienia i ostatecznie zwyciężając 3-1.

Po raz kolejny zabłysnął Mohamed Salah, który ustrzelił dublet z rzutów karnych. Przesądził tym samym o losach rywalizacji, zapewniając Liverpoolowi trzy punkty. Gwiazdor od początku sezonu ciągnie swoją drużynę, notując w Premier League wybitne statystyki.

W sobotę Salah poprawił swój ligowy dorobek – w 29 meczach uzbierał aż 27 bramek i 17 asyst. Co ciekawe, jest na dobrej drodze, aby pobić dwa rekordy Premier League – najwięcej goli oraz najwięcej asyst w jednym sezonie. Ten pierwszy należy do Erlinga Haalanda, który uzbierał 36 goli, zaś drugi współdzielą Kevin De Bruyne i Thierry Henry, notując po 20 asyst.