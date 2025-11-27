Slot jest zagrożony? McManaman wskazał warunek, po którym zapadnie decyzja

10:45, 27. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Daily Mail

Arne Slot ostatnio zmaga się z kryzysem w Liverpoolu. The Reds przede wszystkim nie notują zwycięstw. Swoje zdanie w sprawie wyraził Steve McManaman w rozmowie z "Daily Mail".

Arne Slot
fot. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

McManaman z jasnym stanowiskiem w sprawie menedżera Liverpoolu

Arne Slot przejął stery nad Liverpoolem w lipcu 2024 roku. Już w swoim pierwszym sezonie w ekipie z Anfield Road wygrał mistrzostwo Anglii. W tej kampanii Holender ma jednak kłopoty z odnoszeniem zwycięstw, co rodzi różne spekulacje. O spokój władz klubu apelował natomiast jeden z piłkarskich ekspertów.

– Czy zwolnienie Slota jest możliwe? Nie sądzę. Za wcześnie, żeby zadawać takie pytanie. Aby to się stało, Liverpool musi odpaść z Ligi Mistrzów i utknąć na dole tabeli Premier League – powiedział Steve McManaman, cytowany przez „Daily Mail”.

– Liverpool gra z Arsenalem w drugim tygodniu stycznia. Wtedy trzeba zadać to pytanie. Do tego czasu będą już w połowie sezonu – zaznaczył Anglik.

Slot ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku. Jak na razie na koncie 47-latka jest 76 spotkań w roli menedżera The Reds. W nich zaliczył jak na razie bilans na poziomie 2,01 punktu na mecz.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Liverpool rozegra spotkanie w ramach 13. kolejki ligi angielskiej. Na drodze ekipy z Anfield Road stanie West Ham United. Mecz odbędzie się na London Stadium o godzinie 15:05. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w 2025 roku. W kwietniu lepszy był Liverpool (2:0), który wygrał po trafieniach Luisa Diaza oraz Virgila van Dijka. The Reds mają zamiar podnieść się w tym starciu po bolesnej przegranej z PSV (1:4).

