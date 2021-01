Nadal nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Georginio Wijnaldum. Obecna umowa holenderskiego pomocnika z Liverpoolem obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu, a rozmowy w sprawie jej przedłużenia utknęły w martwym punkcie.

The Reds przedstawili już 30-letniemu piłkarzowi propozycję nowego długoterminowego kontraktu, ale jak informuje Sky Sports, nie została ona do tej pory zaakceptowana przez piłkarza. Zawodnika nie satysfakcjonują przedstawione przez klub warunki finansowe. Wijnaldum uważa, że zasługuje na korzystniejsze wynagrodzenie w porównaniu do najlepiej opłacanych zawodników w klubie.

Wijnalduma w zespole chce zatrzymać menedżer Juergen Klopp, dla którego jest jednym z kluczowych zawodników. W obecnym sezonie reprezentant Holandii wystąpił we wszystkich 17 spotkaniach Premier League. Rozmowy w sprawie nowej umowy zapewne będą kontynuowane, ale obecnie nie ma żadnej pewności, że zakończą się porozumieniem.

Sytuacji doświadczonego pomocnika bacznie przygląda się Barceloną, z którą Wijnaldum jest łączony od dłuższego czasu. Kataloński klub liczy, że uda mu się sprowadzić Holendra na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu sezonu. Klub z Camp Nou raczej nie będzie mógł sobie pozwolić na pozyskanie piłkarza już podczas styczniowego okna transferowego. Mało prawdopodobne jest również, aby na odejście Wijnalduma już teraz zgodził się Juergen Klopp.

Wijnaldum zawodnikiem Liverpoolu jest od lipca 2016, kiedy trafił na Anfield Road z Newcastle United. Od tamtej pory rozegrał w zespole The Reds 210 spotkań, zdobywając 20 bramek i dokładając do tego 16 asyst.