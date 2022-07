Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool w sezonie 2022/2023 będzie bronił dwóch trofeów. Juergen Klopp uważa, że powtórzenie sukcesu jest trudne, ale nie niemożliwe.

Liverpool przygotowuje się do sezonu 2022/2023

Juergen Klopp i spółka w nowej kampanii spróbują obronić dwa trofea

Niemiecki trener wie, że nie będzie to łatwe

Klopp świadomy skali trudności

Najlepszą angielską drużyną na wszystkich frontach w minionym sezonie był Liverpool. The Reds w prawdzie ustąpili Manchesterowi City w Premier League, ale zdobyli Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. Ponadto dotarli do finału Ligi Mistrzów. Drugi tak świetny sezon byłby sukcesem drużyny Juergena Kloppa. Szkoleniowiec Liverpoolu sądzi, że to wykonalne, ale trudne w realizacji zadanie.

– Nie muszę być o niczym przekonany. Wiem, że jest to możliwe, nie jest to nadzwyczaj prawdopodobne, ale teraz zdajemy sobie sprawę, że jest to możliwe z odrobiną szczęścia – powiedział niemiecki trener.

– Szczególnie w rozgrywkach pucharowych potrzebujesz szczęścia, aby przejść przez wszystkie rundy, późno zdobywaliśmy gole i tego typu rzeczy. Wiemy więc, że jest to możliwe, ale nie jest zbyt prawdopodobne, że inny zespół lub my zrobimy to ponownie, ale po prostu będziemy grać mecz po meczu, zaczynając od Tarczy Wspólnoty, a następnie Premier League, w pewnym momencie rozpocznie się Puchar Ligi, Liga Mistrzów – kontynuował opiekun Liverpoolu.

– Tak, będzie ciężko i było bardzo ciężko, ale również to nas cieszyło. Więc to było nie tylko trudne, było wiele momentów, w których naprawdę pomyśleliśmy, że to prawdziwy zaszczyt, bardzo nam się to podobało, ale kto wie, co się wydarzy – zakończył Juergen Klopp.

