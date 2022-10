PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Jamie Carragher, były piłkarz Liverpoolu, a obecnie ekspert stacji Sky Sports, radzi swojemu byłemu klubowi, by w niedzielnym hicie Premier League skupić się przede wszystkim na Kevinie De Bruyne. Jego zdaniem to klucz do sukcesu.

Jamie Carragher chwali Kevina De Bruyne

Ekspert telewizji Sky Sport twierdzi, że Belg jest największym zagrożeniem The Reds w nadchodzącym meczu

Jego zdaniem klucze do zatrzymania Haalanda jest powstrzymanie De Bruyne

Hit Premier League zbliża się wielkimi krokami

Haaland ma za sobą zdumiewający start w barwach Manchesteru City. Norweg, jak dotąd, w 13 meczach zdobył już 20 goli licząc wszystkie rozgrywki i nie bez powodu jest uznawany za najlepszego na napastnika na świecie.

Jammie Carragher uważa jednak, że Jurgen Klopp i jego piłkarze powinni skupić się przede wszystkim na Kevinie De Bruyne. Jego zdaniem eliminując Belga, The Reds zatrzymają także Erlinga Haalanda.

– Erling Haaland i Kevin De Bruyne są traktowani, jak pakiet. Ja skupiłbym się jednak bardziej na Belgu. Dla mnie jest on najlepszym pomocnikiem na świecie, a połączenie, które ma ta dwójka jest niesamowite. Jeśli zatrzymasz De Bruyne to także zatrzymasz 50 procent Haalanda – twierdzi Carragher.

– Tak, Haaland jest absolutną sensacją w Premier League, ale potrzebuje dokładnego dogrania, a nie ma nikogo lepszego niż De Bruyne. Kiedy masz w zespole najlepszego asystenta, jakiego kiedykolwiek widziała Premier League to z pewnością jest to spory plus dla kogoś takiego, jak Haaland. Gdyby Norweg grał teraz dla Liverpoolu, nie ma mowy, żeby strzelił tyle goli, ile ma teraz, ponieważ nie miałby za sobą tej jakości. Poza tym The Reds grają słabiej – dodał.

Mecz Liverpoolu z Manchesterem City w ramach 11. kolejki Premier League został zaplanowany na najbliższą niedzielę, 16 października. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:30.

