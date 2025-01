Real Madryt poznał wycenę talentu Palmeiras

Źródło: Fichajes.net / AS

fot. Associated Press / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Vitor Reis

Real Madryt chce mieć u siebie Vitora Reisa z Palmeiras

Real Madryt od dłuższego czasu uważnie monitoruje rozkwit talentu Vitora Reisa, który jest postrzegany za jeden z największych brazylijskich talentów. Interesujące wieści na temat 18-latka przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekazał, że Palmeiras, którego barwy aktualnie reprezentuje Vitor Reis, wyceniło swojego zawodnika. Brazylijski klub oczekuje za piłkarza 30 milionów euro. W związku z tym, jeśli transakcja z udziałem piłkarza doszłaby do skutku, to Vitor Reis stałby się najdroższym brazylijskim defensorem w historii. W przeszłości Sao Paulo otrzymało 20 milionów euro od PSG za Lucasa Beraldo.

Młody talent to młodzieżowy reprezentant Brazylii. W kadrze do lat 17 wystąpił w ośmiu spotkaniach. Ogólnie w tej kampanii zawodnik rozegrał natomiast 38 meczów, notując w nich dwa trafienia. Aktualny kontrakt Vitora Reisa z Palmeiras obowiązuje do końca grudnia 2028 roku.

‘Sam piłkarz nigdy natomiast nie ukrywał, że marzy mu się gra w jednej z czołowych lig europejskich. Przypomina o tym AS. Na dzisiaj jednak trudno określić, kiedy ewentualna transakcja z udziałem Vitora Reisa mogłaby mieć miejsce. Jasne jest, że sternicy giganta La Liga nie rozważają na dzisiaj wykładania dużych pieniędzy na bardzo młodego środkowego obrońcę.

