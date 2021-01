Obrońca Liverpoolu Joel Matip wrócił do treningów i niewykluczone, że wystąpi w niedzielnym hicie Premier League przeciwko Manchesterowi United.

29-letni Kameruńczyk od początku sezonu boryka się z licznymi problemami zdrowotnymi. Te nie pozwalają mu na regularne występy w drużynie prowadzonej przez Juergena Klopp. Ostatnia kontuzja wykluczyła go z występu w trzech ostatnich meczach Liverpoolu – z Newcastle i Southampton w Premier League oraz Aston Villą w Pucharze Anglii.

Choć Matip wrócił do treningów, to na razie nie ma pewności czy będzie do dyspozycji niemieckiego trenera na niedzielny mecz. Jeżeli sztab medyczny The Reds da mu “zielone światło” na grę to prawdopodobnie wystąpi od pierwszej minuty. Wówczas zapewne byłby partnerem Fabinho na środku defensywy Liverpoolu. Jeżeli jego występ będzie niemożliwy, to miejsce to powinien zająć ktoś z trójki – Rhys Williams, Nat Phillips, Jordan Henderson.

Szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp cały czas musi radzić sobie bez dwóch podstawowych środkowych obrońców. Virgil van Dijk i Joe Gomez są wyłączeni z gry z powodu poważnych kontuzji. Matipa w tym sezonie problemy zdrowotne również nie omijają, ale zdołał rozegrać dziesięć meczów we wszystkich rozgrywkach.

Niedzielny mecz na szczycie tabeli Premier League: Liverpool – Manchester United rozpocznie się o godzinie 17:30. Gospodarze zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, mając trzy punkty straty do Czerwonych Diabłów. Liverpool w niedzielę będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska, na którym w tym sezonie odniósł siedem zwycięstw i zanotował jeden remis. Takim samym bilansem w meczach wyjazdowych może pochwalić się Manchester United.



