Lisy z ważnym przełamaniem na Old Trafford

Pojedynek na Old Trafford rozpoczął 36. kolejkę Premier League. Manchester United rywalizował z Leicester. Solskjaer mając z tyłu głowy zaległy mecz przeciwko Liverpool, dokonał 10 zmian w podstawowej jedenastce. Podopieczni Brendana Rogersa przez większość spotkania dyktowali warunki gry. Po emocjonującym początku tempo meczu zwolniło, ale po przerwie goście ponownie umieścili piłkę w siatce i dowieźli korzystny rezultat do końca 2:1 (1:1).

Emocjonujący początek

Pierwsze minuty w wykonaniu obu drużyn nie zapowiadały, że już po kwadransie na Old Trafford będziemy świadkami dwóch goli. Najpierw do siatki piłkę skierował zawodnik Lisów, Luke Thomas, który w pięknym stylu, bez większego namysłu umieścił ją w prawym okienku bramki. Po 300. sekundach Czerwone Diabły doprowadziły do remisu za sprawą Masona Greenwooda. Anglik oddał strzał na skraju szesnastki i szczęśliwe trafił w prawy dolny róg tuż obok słupka. Schmeichel spóźnił się z interwencją, przez co był bez szans przy precyzyjnym uderzeniu z dystansu.

Po dwóch szybkich trafieniach tempo meczu zwolniło. Do przerwy częściej oglądaliśmy walkę w środku pola niż ciekawe rozwiązania taktyczne. Momentami można było odnieść wrażenie, ze obie ekipy są zadowolone z remisowego rezultatu.

Lisy wykorzystały szansę

Od początku drugiej połowy Leicester ruszyło do ataku. Manchester United zepchnięty do głębokiej defensywy miał spore problemy z opuszczeniem własnej połowy. Podczas rzutu rożnego w 66. minucie Caglar Soyuncu wyskoczył najwyżej do dośrodkowania z boku boiska i celnie wpakował głową futbolówkę pod samą poprzeczkę.

W końcówce Solskjaer próbował walczyć o remis, ale pomimo przeprowadzonych zmian wynik nie uległ już zmianie.

Lisy, dzięki kompletowi punktów umacniają swoją pozycję w TOP4, natomiast Obywatele mogą świętować mistrzostwo, ponieważ Czerwone Diabły po porażce nie mają już szans dogonić lokalnych rywali w tabeli.