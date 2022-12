PressFocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Jesse Lingard oskarżył Manchester United o składanie mu „fałszywych obietnic”, gdy zastanawiał się nad swoją przyszłością podczas ostatniego roku na Old Trafford, który był dla niego niezwykle frustrujący.

Lingard ma żal do Manchesteru United

Anglik wraca na Old Trafford po raz pierwszy od odejścia z klubu

Manchester United we wtorek zagra z Nottingham Forest

Ligard rozczarowany zachowaniem Manchesteru United

Latem 2021 roku Jesse Lingard wrócił do Manchesteru United po udanym wypożyczeniu do West Ham United, gdzie zdobył dziewięć bramek i pięć asyst w 16 występach w Premier League. Jednak od tego momentu nie był w stanie przebić się do wyjściowego składu i nie dostał szansy regularnych występów w drużynie Czerwonych Diabłów, najpierw pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera, a następnie jego tymczasowego następcy Ralfa Rangnicka, ponieważ zaliczył zaledwie cztery spotkania od pierwszej minuty przed transferem do Nottingham Forest.

Absolwent akademii Manchesteru United uderzył w klub za to, jak był traktowany w swoim ostatnim roku na Old Trafford, gdy odmówiono mu również godnego pożegnania się z kibicami Czerwonych Diabłów.

– Nie wiem, w czym był problem, czy to była polityka, czy coś innego. Do dziś nie mam odpowiedzi. Nawet nie pytałem – powiedział Lingard w rozmowie z The Telegraph przed swoim pierwszym powrotem na Old Trafford jako gracz Nottingham Forest. – Wolałbym, żeby ktoś z szacunku dla mnie powiedział mi:„ To dlatego nie grasz”, ale nigdy nie usłyszałem żadnej odpowiedzi. To były fałszywe obietnice.

– Ciężko trenowałem i byłem gotowy do gry… Kiedy ciężko pracujesz na treningu, ale nie grasz to na końcu jest to bardzo frustrujące. Teraz mam szansę, aby się pożegnać z kibicami, ponieważ nigdy tak naprawdę nie miałem ku temu okazji – dodał Lingard.

Lingard początkowo miał problemy ze znalezieniem się w składzie Nottingham Forest z powodu kontuzji. Jednak tuż przed mundialem zaczął wracać na szczyt i strzelił swojego pierwszego gola dla klubu w wygranym 2:0 meczu z Tottenhamem w Carabao Cup. Po przerwie reprezentacyjnej wrócił, aby zdobyć kolejną bramkę przeciwko Blackburn i zapewnić miejsce Forest w ćwierćfinale turnieju.

