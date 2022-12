Pressfocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Liverpool ubiegł Manchester United w wyścigu po transfery Cody’ego Gakpo. Czerwone Diabły w tej sytuacji skupiły swoją uwagę na innym napastniku. Zgodnie z informacjami Manchester Evening News, klub rzuci wszystkie siły, by pozyskać Victora Osimhena.

Manchester United liczył, że zimą uda mu się sprowadzić Cody’ego Gakpo

Liverpool był szybszy, a klub potrzebuje bardzo wzmocnień w ataku

Priorytetem transferowym Czerwonych Diabłów obecnie jest Victor Osimhen

Czerwone Diabły sięgną głęboko do kieszeni po Osimhena

Sprowadzenie zimą napastnika jest absolutnym priorytetem transferowym Manchesteru United. Przyznał to z resztą Erik ten Hag podczas ostatniego wywiadu. Jeszcze do poniedziałku niemal pewne wydawało się, że Czerwone Diabły sięgną po Cody’ego Gakpo, który był z resztą zdecydowany na przenosiny do Manchesteru. Ostatecznie to Liverpool został nowym pracodawcą Holendra.

W tej sytuacji klub musi przekierować swoją uwagę na innym cel transferowy. Redakcja Manchester Evening News przekazała, na kim planuje skupić się Manchester United. Zarząd klubu postara się zimą sprowadzić Victora Osimhena z Napoli.

Osimhen reacts to report of Manchester United having an interest in him https://t.co/KjcqKFGjO5 pic.twitter.com/62aLgrxoSe — Linda Ikeji Blog (@lindaikeji) December 20, 2022

Nigeryjczyk rozgrywa bardzo udany sezon, a media wskazują, że myśli on już nad zmianą klubu na silniejszy. 23-latek jest wysoki, szybki i silny, a Erik ten Hag ceni sobie jego etos pracy. Dlatego też Czerwone Diabły planują złożyć za niego Napoli ofertę nie do odrzucenia. Portal Transfermarkt wycenia go na 70 milionów euro, tak więc trzeba będzie głęboko sięgnąć do kieszeni.

