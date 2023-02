PressFocus Na zdjęciu: Sylvain Wiltord

Przed spotkaniem Arsenal – Manchester City, którego wynik może mieć niebagatelne znaczenie w ostatecznych rozstrzygnięciach w Premier League, portal SoccerNews.nl rozmawiał z jedną z legend Kanonierów. Sylvain Wiltord mówił na temat m.in. szans The Gunners na mistrzostwo.

Dzisiaj czeka nas hitowe starcie w Premier League – Arsenal kontra Manchester City

Kanonierzy wyprzedzają Obywateli, ale ich przewaga topnieje

O pojedynku z The Citizens, a także szansach The Gunners na tytuł wypowiedział się Sylvain Wiltord

Wiltord zna przepis na mistrzostwo

Sylvain Wiltord rozegrał 175 spotkań w koszulce Arsenalu. Francuz był niezwykle wszechstronnym piłkarzem pierwszej linii i w swojej karierze strzelił 188 goli, a także zanotował 67 asyst. Wychowanek Rennes często grał na skrzydle, podobnie jak Gabriel Martinelli, który w obecnych rozgrywkach udowodnił swój talent:

– On jest rewelacją tego sezonu. To jeden z tych graczy Arsenalu, którzy mają prawdziwy potencjał i na których będziemy polegać w nadchodzących latach. Bez wątpienia odegra kluczową rolę w przyszłości, a w przyszłym sezonie, kiedy prawdopodobnie ponownie zagramy w Lidze Mistrzów, może zdobyć jeszcze więcej doświadczenia.

Francuz ocenił także postawę Martina Odegaarda: – Norweg również rozgrywa znakomity sezon. Jego boiskowa inteligencja, przegląd pola i umiejętności techniczne wynoszą The Gunners na nowy poziom. Jest o wiele bardziej konsekwentny niż wcześniej – twierdzi mistrz Europy z 2000 roku.

Kanonierzy w ostatnim okresie notują nieco gorsze wyniki niż w pierwszej połowie sezonu, ale były reprezentant Trójkolorowych wierzy w dobry wynik w dzisiejszej hitowej rywalizacji. – Manchester City również przegrywa w tym sezonie więcej meczów niż wcześniej. Natomiast Arsenal robi dobre wrażenie. Drużyna jest doskonale zorganizowana i zdyscyplinowana. Kiedy muszą odrabiać straty, nie panikują, ale zachowują cierpliwość. Jest to kolejny krok w „procesie dojrzewania”. Ponadto obrona jest stabilna i przerywa wiele groźnych akcji. Nie wydaje mi się, żeby ten zespół miał przejść jakiekolwiek większe załamanie dyspozycji – dodał Wiltord.

Co według dwukrotnego mistrza Anglii jest kluczem do tytułu? Wiltord, który wraz z Kanonierami wygrał Premier League w 2002 i 2004 roku wyjaśnia: – Jeśli zawodnicy Artety zachowają spokój i będą nadal grać z radością i pasją, Arsenal będzie nadal odnosił sukcesy. Wierzę, że ta drużyna jest w stanie skutecznie bronić prowadzenia w tabeli. Najważniejsze jest to, aby nie ulegali zewnętrznym naciskom. Jeśli posłuchają, Arsenal będzie mistrzem! – zakończył 48-latek.