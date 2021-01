Legenda Premier League typuje nowego mistrza

Wayne Rooney spodziewa się, że Manchester United zdobędzie tytuł Premier League w tym sezonie. Czerwone Diabły na mistrzostwo czekają prawie osiem lat. Tytuł z 2013 roku podczas ostatniej kadencji Sir Alexa Fergusona był niezwykle wyjątkowy. W środę wieczorem United wrócił na fotel lidera, dzięki wygranej z Fulham (2:1), przedłużając serię do 17 meczów bez porażki na wyjeździe.

Manchester United powrócił na szczyt tabeli Premier League w środę wieczorem, gdy Paul Pogba strzałem z dystansu zapewnił zwycięstwo (2:1) nad Fulham. Szef Derby, Wayne Rooney, prywatnie powiedział swojemu sztabowi trenerskiemu, że Czerwone Diabły zdobędą tytuł w tym roku. To niebywały progres dla podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera. W zeszłym sezonie United ukończył zmagania ligowe 33 punkty za Liverpoolem. Obecny sukces należy w dużej mierze przypisać nowym nabytkom oraz reaktywacji zwycięskiego genu Paula Pogby.

Nowa siła kluczem do sukcesu

Rooney to pięciokrotny zwycięzca Premier League z Old Trafford. Uważa, że ​​świeża krew przywróciła klubowi zwycięską mentalność: W ciągu ostatnich kilku lat Manchester United nie był gotowy do walki o tytuł, ale teraz sprowadził takich graczy jak Fernandes i Cavani, zawodników o mentalności wygrywającej, co bardzo pomogło – powiedział menadżer Derby przed weekendowym starciem z QPR.

Odrodzony talent Pogby

Po kilku miesięcznej nieobecności Francuza w podstawowej jedenastce zastanawiano się, czy Francuz jest jeszcze potrzebny United. Statystyki mówią tak. 27-latek już ma lepsze liczby, niż rok temu. Dotychczas rozegrał 16 spotkań, w których strzelił trzy gole. Dodatkowo zmienił swoją mentalność i częściej angażuje się w defensywie oraz jest pewnym punktem drugiej linii, co również zauważył były napastnik czerwonej części Manchesteru: Paul Pogba będzie miał w tym sezonie do odegrania ogromną rolę. Gracze, którzy zostali kupieni ze zwycięską mentalnością, odciążą nieco presję ze strony Paula, a on będzie mógł pokazać swoją prawdziwą jakość na boisku – dodał 35-latek.

Rooney na ratunek Derby County

Sytuacja klubu, w którym występuje Krystian Bielik i Kamil Jóźwiak walczy o utrzymanie w Championship. W ostatnich tygodniach legenda Czerwonych Diabłów zdecydowała się powiesić buty na kołku i zająć się prowadzeniem drużyny. To co może cieszyć polskich kibiców to fakt, że Anglik lubi korzystać z usług naszych rodaków, z kolei Bielik już jest nieodłącznym elementem układanki 35-latka. Krystian w starciu z Bournemouth (1:0) strzelił zwycięską bramkę dla Baranów.

The @WayneRooney Retirement / Appreciation Post!



▪️World Class

▪️Legend

▪️Goalscorer

▪️Team Player

▪️Cabinet full of Trophies



Good Luck with your new chapter Wazza ❤️



P.s. Will u pick me up in the morning pal….?#Rooney pic.twitter.com/qeweWd1kvy — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 15, 2021

Trzeba dodać, że finansowa sytuacja klubu nie należy również do najlepszych. Większość członków pierwszego składu Derby otrzymała tylko 50 procent pieniędzy, które były im należne pod koniec grudnia. Rooney pochwalił swoich podopiecznych za ich nieustające zaangażowanie i cierpliwość w oczekiwaniu na zapłatę zaległych pensji za grudzień. Ma także nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana, przed kolejną rywalizacją w lidze.