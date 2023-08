Wiem, że Bayern to ogromny klub i mam do nich ogromny szacunek, ale gdybym był na miejscu Harry’ego Kane’a, zostałbym w Tottenhamie. Zdobycie trofeum z nimi nie będzie wielkim osiągnieciem - napisał na Twitterze Michael Owen.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Harry Kane

Transfer Harry’ego Kane’a jest coraz bliżej finalizacji

Bayern Monachium jest bowiem o krok finalizacji transferu napastnika

Głos na Twitterze ws. zmiany klubu przez Anglika zabrał Michael Owen

“Ja bym został”

Wszystko wskazuje na to, że trwająca od kilku miesięcy saga transferowa związana z przenosinami Harry’ego Kane’a do Bayernu Monachium wreszcie będzie miała swój koniec. Tottenham bowiem miał przyjąć ofertę “Die Roten” przekraczającą 100 milionów euro. Z kolei sam Anglik miał dogadać się już z nowym klubem ws. czteroletniego kontraktu. Głos na temat przenosin napastnika do Niemiec zabrał Michael Owen.

– Wiem, że Bayern to ogromny klub i mam do nich ogromny szacunek, ale gdybym był na miejscu Harry’ego Kane’a, zostałbym w Tottenhamie. Zdobycie trofeum z nimi nie będzie wielkim osiągnieciem. Real Madryt? Zrozumiałbym to, albo gdyby wybrał czołowy klub Premier League – napisał na Twitterze Owen.

– Zostanie najlepszym strzelcem Premier League w historii jest większym osiągnięciem niż wygranie ligi w kraju zdominowanym przez jedną drużynę – dodał były znakomity napastnik.

Czy transfer Harry’ego Kane’a do Bayernu Monachium to dobry ruch dla piłkarza? Tak, zdecydowanie dobry ruch 26% Nie, popieram zdanie Owen'a 56% Zobaczymy, co przyniesie przyszłość 18% 39 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, zdecydowanie dobry ruch

Nie, popieram zdanie Owen'a

Zobaczymy, co przyniesie przyszłość

Czytaj więcej: Kane podjął decyzję! Hitowy transfer dojdzie do skutku