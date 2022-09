Źródło: The Overlap

fot. PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen tego lata przeniósł się na Old Trafford i zachwyca swoich nowych kibiców. Pod wrażeniem gry Duńczyka jest legenda Manchesteru United Paul Scholes, który widzi w nim przykład idealnego pomocnika.

Christian Eriksen zamienił tego lata Brentford na Manchester United

Erik ten Hag szybko znalazł mu miejsce w wyjściowej jedenastce. 30-latek rozegrał już osiem spotkań

Pod wrażeniem gry Eriksena jest Paul Scholes, który widzi w nim brakujące ogniwo “Czerwonych Diabłów”

Transfer Eriksena to strzał w dziesiątkę

Po poważnych problemach zdrowotnych Christiana Eriksena nie ma już ani śladu. Świetny okres w Brentford zaowocował przenosinami do Manchesteru United, gdzie Duńczyk szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. W momencie transferu było wiele wątpliwości, jednak obecnie trudno wyobrazić sobie grę “Czerwonych Diabłów” bez jego obecności.

Eriksen oferuje zestaw umiejętności, których nie mają pozostali środkowi pomocnicy ekipy z Old Trafford. Jest on traktowany jako brakujące ogniwo, po którego uzupełnieniu Manchester United będzie w stanie wrócić do walki o najwyższe cele. Klubowa legenda Paul Scholes nie może wyjść z podziwu i uważa 30-latka za przykład pomocnika idealnego.

– Christian Eriksen jest doskonałym przykładem gracza, który gra inteligentnie. Jest sprytnym zawodnikiem, wie gdzie znajduje się na boisku i wie, gdzie są inni. Być może jestem trochę surowy wobec Scotta McTominaya i Freda, ale cały czas są tyłem do bramki. Ofensywni gracze, którzy są zwróceni twarzą do własnej bramki. To strata czasu. Powinieneś być ustawiony bokiem, aby widzieć podającego zawodnika, ale także napastników.

– Eriksen robi to cały czas. Bramka, którą niedawno strzelili padła po tym jak Eriksen był ustawiony bokiem, podał do Fernandesa, który też był ustawiony bokiem i dzięki temu strzelili. Takie drobne rzeczy mnie irytują, ale jeśli grasz dla Manchesteru United, to musisz coś takiego potrafić. Tego należy się spodziewać – przekonuje Scholes.

